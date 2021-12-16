Слідство.інфо: Из дома Гогилашвили неоднократно ездил кортеж в ГУР – видео

Журналисты Слідство.інфо утверждают, что из дома, где проживает экс-замглавы МВД Александр Гогилашвили с супругой Марией Левченко (помощница президента Владимира Зеленского), неоднократно выезжал кортеж, который затем фиксировали у Главного управления разведки Минобороны. Об этом говорится на сайте расследователей.

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Журналисты говорят, что в течение нескольких месяцев неоднократно фиксировали, как из дома Гогилашвили и Левченко в Хотове выезжал автомобиль Volvo в сопровождении Nissan.

По данным расследователей, оба автомобиля использовали номера прикрытия, а перед выездом проводились усиленные меры безопасности – территорию обследовали кинологи, которые приезжали на машине из автопарка Службы безопасности Украины.

В итоге журналисты зафиксировали этот кортеж на въезде в Главное управление разведки на Рыбальском острове в Киеве.

Слідство.інфо не смогло установить пассажира Volvo. Однако предполагает, что это мог быть руководитель ГУР Кирилл Буданов.

По их словам, Гогилашвили и Левченко дружат в соцсетях с женой Буданова Марианной, а сам экс-замглавы МВД в августе 2021-го публиковал в соцсетях фото с главным военным разведчиком Украины.

По версии журналистов, Буданов может проживать в одном доме с Гогилашвили.

ГУР не ответило на запрос о комментарии Слідство.інфо. Также в пресс-службе ведомства отказались комментировать расследование для LIGA.net по телефону. LIGA.net направила письменный запрос в ГУР.

СПРАВКА. Гогилашвили был замглавы МВД с 2019 года. Его уволили после публикации в сети роликов, на которых он нецензурно ругается на патрульных. По данным Слідство.інфо, до карьеры в Кабмине Гогилашвили в РФ был помощником депутата-единороса Николая Валуева. Сам он объяснял, что занимался с Валуевым "социалкой" в Ленинградской области. Журналисты утверждают, что в 2012-м Гогилашвили получил загранпаспорт гражданина РФ и мог до сих пор не выйти из российского гражданства, однако официального подтверждения этому пока не было. В Украине Гогилавшили работал в Международной антинаркотической ассоциации, которую поддерживал Зеленский и Квартал 95. Слідство.інфо утверждает, что эта организация причастна к похищениям и удерживанию людей в реабилитационных центрах без их согласия. Жена Гогилашвили, Мария Левченко, долгое время работает помощницей Зеленского. По данным журналиста Юрия Бутусова, летом 2020-го она присутствовала на совещании в Офисе президента, после которого была сорвана спецоперация по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Буданов возглавил ГУР в августе 2020-го. Он был назначен вместо уволенного Василия Бурбы, который руководил спецоперацией по вагнеровцам.

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Марк Сировой

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