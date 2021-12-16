UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Слідство.інфо: Из дома Гогилашвили неоднократно ездил кортеж в ГУР – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 10:12
Кортеж у дома Гогилавшили (фото - Слідство.інфо)
"Уровень комбата и выше". СБУ взяла боевика: он рассказал о военных РФ на Донбассе – видео
"Уровень комбата и выше". СБУ взяла боевика: он рассказал о военных РФ на Донбассе – видео
30 вопросов президенту. Зеленский дал пресс-конференцию – видео
30 вопросов президенту. Зеленский дал пресс-конференцию – видео

Журналисты Слідство.інфо утверждают, что из дома, где проживает экс-замглавы МВД Александр Гогилашвили с супругой Марией Левченко (помощница президента Владимира Зеленского), неоднократно выезжал кортеж, который затем фиксировали у Главного управления разведки Минобороны. Об этом говорится на сайте расследователей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналисты говорят, что в течение нескольких месяцев неоднократно фиксировали, как из дома Гогилашвили и Левченко в Хотове выезжал автомобиль Volvo в сопровождении Nissan.

По данным расследователей, оба автомобиля использовали номера прикрытия, а перед выездом проводились усиленные меры безопасности – территорию обследовали кинологи, которые приезжали на машине из автопарка Службы безопасности Украины.

В итоге журналисты зафиксировали этот кортеж на въезде в Главное управление разведки на Рыбальском острове в Киеве.

Слідство.інфо: Из дома Гогилашвили неоднократно ездил кортеж в ГУР – видео

Слідство.інфо не смогло установить пассажира Volvo. Однако предполагает, что это мог быть руководитель ГУР Кирилл Буданов.

По их словам, Гогилашвили и Левченко дружат в соцсетях с женой Буданова Марианной, а сам экс-замглавы МВД в августе 2021-го публиковал в соцсетях фото с главным военным разведчиком Украины.

Слідство.інфо: Из дома Гогилашвили неоднократно ездил кортеж в ГУР – видео

По версии журналистов, Буданов может проживать в одном доме с Гогилашвили.

ГУР не ответило на запрос о комментарии Слідство.інфо. Также в пресс-службе ведомства отказались комментировать расследование для LIGA.net по телефону. LIGA.net направила письменный запрос в ГУР.

СПРАВКА. Гогилашвили был замглавы МВД с 2019 года. Его уволили после публикации в сети роликов, на которых он нецензурно ругается на патрульных.

По данным Слідство.інфо, до карьеры в Кабмине Гогилашвили в РФ был помощником депутата-единороса Николая Валуева. Сам он объяснял, что занимался с Валуевым "социалкой" в Ленинградской области.

Журналисты утверждают, что в 2012-м Гогилашвили получил загранпаспорт гражданина РФ и мог до сих пор не выйти из российского гражданства, однако официального подтверждения этому пока не было.

В Украине Гогилавшили работал в Международной антинаркотической ассоциации, которую поддерживал Зеленский и Квартал 95. Слідство.інфо утверждает, что эта организация причастна к похищениям и удерживанию людей в реабилитационных центрах без их согласия.

Жена Гогилашвили, Мария Левченко, долгое время работает помощницей Зеленского. По данным журналиста Юрия Бутусова, летом 2020-го она присутствовала на совещании в Офисе президента, после которого была сорвана спецоперация по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

Буданов возглавил ГУР в августе 2020-го. Он был назначен вместо уволенного Василия Бурбы, который руководил спецоперацией по вагнеровцам.

Читайте также: Спецталоны, маячки, охрана ГУР. Как скандал с Гогилашвили раскрыл систему привилегий в МВД

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гур кортеж александр гогилашвили Кирилл Буданов мария левченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 