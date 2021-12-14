Семья Гогилашвили пользовалась охраной СБУ – Bihus.info

По данным журналистов проекта Bihus.info, семья Александра Гогилашвили, недавно уволенного с должности замминистра МВД, пользовалась бронированным автомобилем и охраной СБУ.

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Журналисты зафиксировали на видео, как в ноябре 2021 года, по их данным, автомобиль СБУ с сотрудником спецподразделения "Альфа" подвозил, очевидно, сына Гогилашвили и его жены, помощницы президента Марии Левченко, к комплексу Парковый, где его ждала предположительно сестра Левченко.

На запрос, на каких основаниях автомобиль СБУ подвозил ребенка Гогилашвили в Парковый, в спецслужбе ответили, что "информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной".

"Автомобили спецслужб в принципе не должны развозить из детсадов детей секретарши президента и заместителя министра", – сказала автор расследования Алиса Юрченко.

В проекте отметили, что ни Гогилашвили, ни Левченко, ни ее сестра на вопросы журналистов не ответили. Также неизвестно, лиши ли семью Гогилашвили охраны СБУ после его увольнения с должности замминистра МВД.

СПРАВКА. Гогилашвили был назначен на должность замглавы МВД в сентябре 2019 года. До этого он работал в Международной антинаркотической ассоциации, которую уже долгое время поддерживает студия Квартал 95 и президент Владимир Зеленский. Жена Гогилашвили – личная помощница Зеленского. Также Гогилашвили, по его словам, работал продюсером на российском телеканале и занимался с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым "социалкой" в Ленинградской области.

Гогилашвили устроил разборки с полицейскими на блокпосту на Донбассе. Правоохранители остановили его авто для проверки документов, что не понравилось чиновнику. Он нецензурно выражался в адрес полицейских, возмущаясь, что они его не узнали. В сети появилось соответствующее видео. Позже появилось еще одно видео разборок Гогилашвили с полицией.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что инициировал дисциплинарное производство перед премьер-министром Денисом Шмыгалем и правительством. Позже Гогилашвили извинился за "излишнюю эмоциональность".

Президент Владимир Зеленский обратился к Монастырскому и Кабмину с просьбой рассмотреть увольнение Гогилашвили, заявив, что на такой инцидент "может быть только одна реакция".

13 декабря Кабмин уволил Гогилашвили.

Вадим Ребрина

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