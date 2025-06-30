У Румунії сталась аварія з автобусом, на якому їхали 60 українців

Транспортний засіб зіткнувся з мікроавтобусом, що стояв на узбіччі

Наслідки аварії: Alo, Iași / Facebook

У ніч з неділі на понеділок у Румунії автобус з 60 українцями зіштовхнувся з мікроавтобусом – є загибла та п'ятеро постраждалих. Про це повідомив румунський телеканал Digi24.

За даними медіа, рейсовий автобус, що перевозив 60 громадян України, серед них 21 дитину, зіштовхнувся з мікроавтобусом з п'ятьма пасажирами, який був припаркований на узбіччі. Через удар мікроавтобус перекинувся з проїжджої частини.

У поліції повідомили, що через ДТП загинула 29-річна жителька Румунії, також постраждали четверо інших пасажирів мікроавтобуса та одна людина з автобуса віком від 27 до 65 років. Пасажирів з мікроавтобуса ушпиталили у важкому стані.

Медики на місці аварії оглянули шістьох осіб, серед них і двох дітей, з автобуса – у них виявили незначні травми. З цього транспорту ушпиталення потребувала лише одна людина.

Digi24 пише, що автобусом керував 40-річний іноземець (не громадянин Румунії), алкотестер показав, що він був тверезим.

Інцидент стався у селі Ніколає-Белческу на сході Румунії, на трасі DN2: