На Днепропетровщине перевернулся двухэтажный автобус – есть погибший, 28 пострадавших

Фото: Нацполиция

Утром 7 июля в Днепропетровской области перевернулся двухэтажный автобус – есть погибший, 28 пострадавших, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вблизи поселка Петриковка Днепровского района, по прибытию по вызову спасатели установили, что на автодороге Н-31 (Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка) перевернулся автобус.

"Чрезвычайники с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали шесть человек и передали работникам экстренной медицинской помощи. К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек", – рассказали в ГСЧС.

По ее данным, за помощью в медучреждения обратилось 28 человек.

Впоследствии в полиции Днепра сообщили, что инцидент произошел около 5:00 утра. Предварительно, водитель автобуса VAN HOOL не справился с управлением, из-за чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось. Правоохранители сообщали, что погиб пассажир, еще 17 человек получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Следователи открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека и телесные повреждения. Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы с лишением права управлять транспортом на три года.

Продолжаются следственные действия, чтобы установить все обстоятельства, отметили в Нацполиции.

По состоянию на вторник, 8 июля, в одной из больниц области находятся четверо травмированных из-за ДТП – один человек в тяжелом состоянии в реанимации, но уже начал дышать самостоятельно, еще трое лечатся в отделениях, сообщил гендиректор заведения Суспильному.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция