В Закарпатье нетрезвая женщина на BMW врезалась в блокпост, погиб пограничник – фото

Женщина выехала на встречную полосу, не справившись с управлением – она и пассажир находятся в больнице

ДТП в Закарпатье (Фото: Национальная полиция)

В Закарпатье в результате аварии на контрольно-пропускном пункте погиб пограничник. Женщина, которая совершила ДТП, задержана с признаками алкогольного опьянения, сообщили в Национальной полиции.

Авария произошла 7 июля около 4:30 в городе Перечин. Правоохранители выяснили, что 53-летняя водительница BMW X5 не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в бетонное ограждение блокпоста.

45-летний пограничник был травмирован и доставлен в больницу. Но от полученных травм он скончался.

По данным правоохранителей, женщина также получила травмы, у нее были явные признаки алкогольного опьянения, однако она отказалась от проверки на состояние опьянения. Ее задержали и доставили в больницу, где она будет находиться под круглосуточной охраной. Также госпитализирован 31-летний пассажир из Ивано-Франковской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения и управления автомобилем в состоянии опьянения. Женщине может грозить до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять авто на срок от 5 до 10 лет.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция