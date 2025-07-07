На Закарпатті водійка BMW на підпитку врізалася у блокпост, загинув прикордонник – фото

Жінка вилетіла на зустрічну смугу, не впоравшись із керуванням авто – вона і пасажир у лікарні

ДТП на Закарпатті (Фото: Нацполіція)

На Закарпатті внаслідок аварії на контрольно-ревізійному пункті загинув прикордонник. Жінка, яка скоїла ДТП, – затримана з ознаками алкогольного сп'яніння, повідомили в Нацполіції.

Аварія сталася 7 липня близько 4:30 у місті Перечин. Правоохоронці з'ясували, що 53-річна водійка BMW X5 не впоралася з керування, виїхала на зустрічну смугу та врізалася у бетонне огородження блокпоста.

45-річний прикордонник був травмований та доставлений до лікарні. Але від отриманих травм він помер.

Жінка, за даними правоохоронців, також травмувалася і мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від обстеження на стан сп’яніння відмовилася. Її затримали та доставили до лікарні, де вона перебуватиме під цілодобовою охороною. Також ушпиталено 31-річного пасажира з Івано-Франківщини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатацію авто в нетверезому стані. Жінці може загрожувати до 10 років за ґратами з позбавленням права керувати автомобілем на строк від 5 до 10 років.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція