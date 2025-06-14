У Полтаві Tesla влетіла у стоянку: пошкодила сім машин та поранила п'ятьох людей – відео
У Полтаві в ніч проти 14 червня сталася аварія за участі автомобіля Tesla, унаслідок чого постраждали п'ятеро людей. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.
Інцидент стався о 03:30 на проспекті Миколи Вавілова у Полтаві. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у паркування та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів.
У результаті аварії постраждали п’ятеро людей, які перебували в салоні Tesla. Трьох із них доставили до лікарні, а двом надали допомогу на місці.
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