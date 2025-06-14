В Полтаве Tesla влетела в стоянку: повредила семь машин и ранила пятерых человек – видео
Фото: Полиция Полтавской области

В Полтаве в ночь на 14 июня произошла авария с участием автомобиля Tesla, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Инцидент произошел в 03:30 на проспекте Николая Вавилова в Полтаве. По предварительной информации следствия, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части, въехал в парковку и повредил семь припаркованных транспортных средств.

В результате аварии пострадали пять человек, находившихся в салоне Tesla. Трое из них были доставлены в больницу, а двоим оказали помощь на месте.

Фото: Поліція Полтавської області
Фото: Полиция Полтавской области
Фото: Поліція Полтавської області
Фото: Полиция Полтавской области

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