На Дніпропетровщині перевернувся двоповерховий автобус – є загиблий, 28 постраждалих

Фото: Нацполіція

Вранці 7 липня на Дніпропетровщині перекинувся двоповерховий автобус – є загиблий, 28 постраждалих, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався поблизу селища Петриківка Дніпровського району, після прибуття за викликом рятувальники встановили, що на автошляху Н-31 (Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка) перевернувся автобус.

"Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували шістьох людей та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік", – розповіли у ДСНС.

За її даними, по допомогу до медзакладів звернулось 28 осіб.

Згодом у поліції Дніпра повідомили, що інцидент стався близько 5:00 ранку. Попередньо, водій автобуса VAN HOOL не впорався з керуванням, через що транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. Правоохоронці повідомляли, що загинув пасажир, ще 17 осіб отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені.

Слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження. Максимальне покарання – вісім років тюрми з позбавленням права керувати транспортом на три роки.

Тривають слідчі дії, аби встановити всі обставини, зазначили в Нацполіції.

Станом на вівторок, 8 липня, в одній із лікарень області перебувають четверо травмованих через ДТП – один чоловік у важкому стані в реанімації, але вже почав дихати самостійно, ще троє лікуються у відділеннях, повідомив гендиректор закладу Суспільному.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція