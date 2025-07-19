У Києві водійка без прав врізалася у кафе. Каже, намагалася підняти телефон – фото

Жінка, яка перебувала за кермом авто, ніколи не отримувала водійського посвідчення, кажуть правоохоронці

ДТП у Києві (Фото: Нацполіція)

У Києві 19 липня Mercedes врізався у літню терасу кафе. Як повідомили в поліції, постраждала одна відвідувачка закладу, а у жінки, яка перебувала за кермом, не виявили водійського посвідчення.

Аварія трапилася близько 19:25 на вулиці Саксаганського. Правоохоронці встановили, що жінка не впоралася з керуванням авто та виїхала спочатку на тротуар, а там вже врізалася у літню терасу кафе.

Внаслідок ДТП травмована 28-річна відвідувачка закладу, її з тілесними ушкодженнями ушпиталили.

Кермувальниця авто, за попередніми даними, була тверезою. За її словами, під час руху на підлогу авто впав мобільний телефон, вона намагалась його підняти, але втратила керування автомобілем.

Правоохоронці з'ясували, що жінка ніколи не отримувала водійського посвідчення. На місці ДТП працювали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Фото: Нацполіція