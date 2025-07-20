Жінка, яку збив працівник прокуратури у Києві, померла в лікарні – генпрокурор

Для чиновника, який у стані сп'яніння збив жінку, вилетівши на тротуар, проситимуть СІЗО без альтернативи застави, заявив Кравченко

Наслідки ДТП (Фото: Київська міська прокуратура)

У лікарні померла жінка, яку збив співробітник прокуратури пізно ввечері 19 липня у Києві, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Учора на Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події. Це Андрій Молочний, не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець. На жаль, постраждала померла в лікарні", – написав посадовець.

За його словами, Молочному вже повідомили про підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини, а обстеження встановило, що у чиновника було 1,77 проміле алкоголю в крові (допустима норма – 0,2).

Офіс генпрокурора наполягатиме на запобіжному заході – тримання під вартою на 60 днів без альтернативи застави, заявив Кравченко.

"Особисто контролюю перебіг цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді", – повідомив посадовець.