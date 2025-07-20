Женщина, которую сбил сотрудник прокуратуры в Киеве, умерла в больнице – генпрокурор

Для чиновника, который в состоянии опьянения сбил женщину, вылетев на тротуар, будут просить СИЗО без альтернативы залога, заявил Кравченко

Последствия ДТП (Фото: Киевская городская прокуратура)

В больнице умерла женщина, которую сбил сотрудник прокуратуры поздно вечером 19 июля в Киеве, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

"Вчера на Большой Васильковской в Киеве произошла трагедия. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар и сбил женщину и пытался скрыться с места происшествия. Это Андрей Молочный, не прокурор, но работник прокуратуры, государственный служащий. К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице", – написал чиновник.

По его словам, Молочному уже сообщили о подозрении по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека, а обследование установило, что у чиновника было 1,77 промилле алкоголя (допустимая норма – 0,2).

Офис генпрокурора будет настаивать на мере пресечения – содержание под стражей на 60 дней без альтернативы залога, заявил Кравченко.

"Лично контролирую ход этого дела, как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и буду поддерживать обвинение в суде", – сообщил чиновник.