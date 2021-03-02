"Низкий уровень антител". Зеленский объяснил, зачем вакцинировался после COVID-19
Президент Владимир Зеленский вакцинировался против коронавируса, несмотря на перенесенный осенью COVID-19, так как утверждает, что у него остался низкий уровень антител. Об этом заявил сам президент, передает пресс-служба главы государства.
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"Прививка важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий", – объяснил президент.
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Зеленский также заверил, что полученная им вакцина Covishield от AstraZeneca / Oxford – качественная и одна из лучших в мире.
"Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина – это реальный путь возвращения к нормальной жизни", – подытожил президент.
- В мире пока нет консенсуса в вопросе о длительности иммунитета от COVID-19 после перенесенной болезни. Например, ученые из Швеции заявляли, что он держится в течение по меньшей мере девяти месяцев после выздоровления. А в Англии заявляли о защите в 83% от повторного инфицирования в течение не менее пяти месяцев.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca/Oxford. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было.
- На 2 марта в Украине сделали около 5000 прививок. Среди привитых топ-лиц – Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов.
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