"Низкий уровень антител". Зеленский объяснил, зачем вакцинировался после COVID-19

Президент Владимир Зеленский вакцинировался против коронавируса, несмотря на перенесенный осенью COVID-19, так как утверждает, что у него остался низкий уровень антител. Об этом заявил сам президент, передает пресс-служба главы государства.

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"Прививка важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий", – объяснил президент.

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Зеленский также заверил, что полученная им вакцина Covishield от AstraZeneca / Oxford – качественная и одна из лучших в мире.

"Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина – это реальный путь возвращения к нормальной жизни", – подытожил президент.

В мире пока нет консенсуса в вопросе о длительности иммунитета от COVID-19 после перенесенной болезни. Например, ученые из Швеции заявляли, что он держится в течение по меньшей мере девяти месяцев после выздоровления. А в Англии заявляли о защите в 83% от повторного инфицирования в течение не менее пяти месяцев.

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Марк Сировой

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