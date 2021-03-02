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"Низкий уровень антител". Зеленский объяснил, зачем вакцинировался после COVID-19

02.03.2021, 15:21
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский вакцинировался против коронавируса, несмотря на перенесенный осенью COVID-19, так как утверждает, что у него остался низкий уровень антител. Об этом заявил сам президент, передает пресс-служба главы государства.

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"Прививка важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий", – объяснил президент.

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Зеленский также заверил, что полученная им вакцина Covishield от AstraZeneca / Oxford – качественная и одна из лучших в мире.

"Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина – это реальный путь возвращения к нормальной жизни", – подытожил президент.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский вакцина коронавирус COVID-19
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