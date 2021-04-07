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Коронавирус. В Киевской области четыре дня подряд никого не вакцинируют

07.04.2021, 09:36
Коронавирус. В Киевской области четыре дня подряд никого не вакцинируют - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

В Киевской области, которая находится в красной зоне карантина и является одним из лидеров по заболеваемости COVID-19, четыре дня подряд никого не вакцинируют против коронавируса. Это следует из данных о вакцинации от COVID-19, которые каждое утро публикует в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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За прошедшие сутки, 6 апреля, в области вакцинировали 0 человек. Последний раз, когда в Киевской области привили хоть кого-то, было 2 апреля. Тогда вакцинировали 270 человек.

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу Минздрава – там ответили, что стоит обращаться в местный департамент здравоохранения. LIGA.net звонила в департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направит им письменный запрос.

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Всего в Украине, по данным Степанова, за прошедшие сутки вакцинировали против коронавируса 15 585 человек. За всю кампанию иммунизации – 320 265, двумя дозами – двоих.

Суточные темпы вакцинации по Киеву и областям:

Киев – 1819 вакцинированных от COVID-19 за сутки (днем ранее – 1710);
Винницкая область – 610 (750);
Волынская – 510 (420);
Днепропетровская – 1170 (1010);
Донецкая – 540 (580);
Житомирская – 630 (470);
Закарпатская – 420 (240);
Запорожская – 870 (710);
Ивано-Франковская – 627 (667);
Киевская область – 0 (0);
Кировоградская – 610 (470);
Луганская – 430 (420);
Львовская – 1349 (660);
Николаевская – 680 (430);
Одесская – 580 (500);
Полтавская – 830 (720);
Ровенская – 580 (429);
Сумская – 270 (360);
Тернопольская – 620 (440);
Харьковская – 560 (660);
Херсонская – 40 (10);
Хмельницкая – 990 (410);
Черкасская – 300 (420);
Черновицкая – 400 (270);
Черниговская – 150 (100).

Нет данных с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

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Марк Сировой
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