Коронавирус. В Киевской области четыре дня подряд никого не вакцинируют
В Киевской области, которая находится в красной зоне карантина и является одним из лидеров по заболеваемости COVID-19, четыре дня подряд никого не вакцинируют против коронавируса. Это следует из данных о вакцинации от COVID-19, которые каждое утро публикует в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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За прошедшие сутки, 6 апреля, в области вакцинировали 0 человек. Последний раз, когда в Киевской области привили хоть кого-то, было 2 апреля. Тогда вакцинировали 270 человек.
LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу Минздрава – там ответили, что стоит обращаться в местный департамент здравоохранения. LIGA.net звонила в департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направит им письменный запрос.
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Всего в Украине, по данным Степанова, за прошедшие сутки вакцинировали против коронавируса 15 585 человек. За всю кампанию иммунизации – 320 265, двумя дозами – двоих.
Суточные темпы вакцинации по Киеву и областям:
Киев – 1819 вакцинированных от COVID-19 за сутки (днем ранее – 1710);
Винницкая область – 610 (750);
Волынская – 510 (420);
Днепропетровская – 1170 (1010);
Донецкая – 540 (580);
Житомирская – 630 (470);
Закарпатская – 420 (240);
Запорожская – 870 (710);
Ивано-Франковская – 627 (667);
Киевская область – 0 (0);
Кировоградская – 610 (470);
Луганская – 430 (420);
Львовская – 1349 (660);
Николаевская – 680 (430);
Одесская – 580 (500);
Полтавская – 830 (720);
Ровенская – 580 (429);
Сумская – 270 (360);
Тернопольская – 620 (440);
Харьковская – 560 (660);
Херсонская – 40 (10);
Хмельницкая – 990 (410);
Черкасская – 300 (420);
Черновицкая – 400 (270);
Черниговская – 150 (100).
Нет данных с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.
- Сейчас в Украине вакцинируют против коронавируса препаратом Covishield (Oxford-AtraZeneca).
- Также 25 марта была доставлена первая партия китайской вакцины от компании Sinovac, ее отправили на 10-дневный лабораторный контроль. Как отмечали LIGA.net в Минздраве, контроль должен закончиться 9 апреля.
- Вчера Украина заключила контракт на поставку 10 млн доз вакцины от компании Pfizer. В Минздраве не называют точных дат поставок, но говорят, что они будут "в ближайшие месяцы". Степанов рассчитывает на поставку всех 10 млн доз в течение года.
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