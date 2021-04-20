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Коронавирус. В Украине под 9000 новых заболевших, в лидерах – Киев и Харьковская область

20.04.2021, 08:19
Коронавирус. В Украине под 9000 новых заболевших, в лидерах – Киев и Харьковская область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 19 апреля, в Украине зафиксировали 8940 заболевших коронавирусом (днем ранее – 6505), больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве (892) и Харьковской области (804). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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В пятерку лидеров по суточной заболеваемости также вошли Полтавская (725), Одесская (691) и Киевская (647) области. 

В Украине за сутки умерли 367 больных коронавирусом (днем ранее – 214), выздоровели – 12 075 (5598), госпитализированы – 2042 (2387). Вакцинированы 12 144 украинца (1453).

В стране сделали 77 678 тестов на COVID-19 за сутки (27 488). Методом ПЦР – 37 557 (15 811), ИФА – 16 815 (4037), экспресс-тестом – 23 306 (7640).

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 961 956 заболевших коронавирусом. 40 367 пациентов с COVID-19 умерли, 1 499 752 – выздоровели. Вакцинированы 462 789 человек, прошли полную вакцинацию (получили две дозы) – пятеро.

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Динамика вакцинации и заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 892 заболевших COVID-19 за стуки / 821 вакцинированный;
Винницкая область – 211 / 338;
Волынская – 306 / 481;
Днепропетровская – 596 / 512;
Донецкая – 585 / 763;
Житомирская – 123 / 421;
Закарпатская – 133 / 211;
Запорожская – 488 / 806;
Ивано-Франковская – 44 / 558;
Киевская – 647 / 445;
Кировоградская – 129 / 289;
Луганская – 188 / 230;
Львовская – 477 / 1770;
Николаевская – 296 / 210;
Одесская – 691 / 529;
Полтавская – 725 / 281;
Ровенская – 416 / 377;
Сумская – 97 / 137;
Тернопольская – 191 / 320;
Харьковская – 804 / 425;
Херсонская – 104 / 289;
Хмельницкая – 198 / 794;
Черкасская – 402 / 341;
Черновицкая – 178 / 383;
Черниговская – 19 / 413.

Нет данных с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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