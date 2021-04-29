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В Украине рекорд вакцинации от коронавируса: за сутки привились 70 000 человек – таблица

29.04.2021, 08:56
В Украине рекорд вакцинации от коронавируса: за сутки привились 70 000 человек – таблица - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине вчера, 28 апреля, вакцинировали от коронавируса рекордное с начала кампании количество людей: 70 469. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Первой дозой вакцины были привиты 70 468 человек, один человек завершил вакцинацию, получив вторую дозу.

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что за вчера от коронавируса привито рекордное количество людей и обещал наращивать темпы иммунизации с прибытием новых партий вакцины.

Всего с начала кампании вакцинированы 629 184 человека, из них получили первую дозу – 629 182, обе дозы – 10 человек (из них двое получили первую дозу за границей).

Вакцинацию 28 апреля проводили 267 мобильных бригад и 1693 прививочных пункта.

Больше всего прививок сделали в Киеве – 7736, в столице же и самое большое общее число вакцинированных от коронавируса – 60 509.

Данные по областям (нажмите, чтобы увеличить):

Денис Юдин
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Виктор Ляшко вакцинация коронавирус COVID-19
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