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Вакцина от астмы оказалась успешной на животных: впереди – испытания на людях

18.05.2021, 08:25
Вакцина от астмы оказалась успешной на животных: впереди – испытания на людях - Фото
Неизменный спутник больного астмой (фото — pixabay.com)

Французская вакцина-кандидат для долгосрочной защиты от аллергической астмы показала эффективность в доклинических исследованиях. Результаты исследования биопрепарата на мышах опубликовал журнал Nature Communications.

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Эксперты из Тулузского института инфекционных и воспалительных заболеваний, отделения гуморальной иммунологии Института Пастера в Париже и французской компании Neovacs разработали конъюгированную вакцину с белком-носителем CRM197 (специально "подправленная" форма дифтерийного токсина – привычный ингредиент части вакцин).

Биопрепарат приводил к устойчивой выработке антител, которые точечно связывали IL-4 и IL-13 (читайте справку ниже). Спустя полтора месяца после первой дозы 90% мышей были с высокими уровнями антител. Даже через год 60% из них были с определяемыми уровнями антител.

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По данным авторов, эффекты от вакцины "значительно" снижали у привитых грызунов уровень IgE, эозинофилии, выработки слизи и гиперчувствительность, причем никаких побочных эффектов в группе животных не было отмечено.

СПРАВКА. При аллергической астме от вдыхания аллергенов (обычно пылевые клещи, пыльца, табак, еда, пыль, другое) воспаляются бронхи, появляется дыхательный дискомфорт, который может закончиться приступом удушья и даже летальным исходом. Под воздействием аллергенов в дыхательных путях вырабатываются иммуноглобулин E (IgE) и цитокины 2-го типа – интерлейкин-4 и интерлейкин-13, которые запускают каскад иммунных реакций, "раздражающих" дыхательные пути. Появляется гиперчувствительность, сверхвыработка слизи и эозинофилия. От астмы страдают около 350 млн человек, ежегодно от нее умирают ~250 000. Каждый пятый астматик страдают неконтролируемой формой средней и тяжелой степени.

Приступы астмы купируют и лечат вдыханием кортикостероидов (те самые ингаляторы-"пшикалки"). При тяжелой формы астмы этого мало: ее долго лечат очень дорогими моноклональными антителами, которые специфически нацеливают на IgE или разрыв сигнальных путей IL-4 и IL-13.

"Наши результаты предполагают, что вакцинация может представлять собой экономичную, долгосрочную терапевтическую стратегию для лечения аллергической астмы, как показано на моделях мышей, хотя необходимы дополнительные исследования для оценки ее безопасности", – резюмировали авторы.

  • В Украине – более 300 000 пациентов с бронхиальной астмой, в мире – до 10% населения.
  • В 2016 году в Австралии шесть человек умерли от "грозовой астмы".
  • Миллионы людей, которые страдают аллергией и астмой, сильно пострадают от глобального потепления: прогноз ученых.
Евгений Пилипенко
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