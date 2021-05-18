Вакцина от астмы оказалась успешной на животных: впереди – испытания на людях
Французская вакцина-кандидат для долгосрочной защиты от аллергической астмы показала эффективность в доклинических исследованиях. Результаты исследования биопрепарата на мышах опубликовал журнал Nature Communications.
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Эксперты из Тулузского института инфекционных и воспалительных заболеваний, отделения гуморальной иммунологии Института Пастера в Париже и французской компании Neovacs разработали конъюгированную вакцину с белком-носителем CRM197 (специально "подправленная" форма дифтерийного токсина – привычный ингредиент части вакцин).
Биопрепарат приводил к устойчивой выработке антител, которые точечно связывали IL-4 и IL-13 (читайте справку ниже). Спустя полтора месяца после первой дозы 90% мышей были с высокими уровнями антител. Даже через год 60% из них были с определяемыми уровнями антител.
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По данным авторов, эффекты от вакцины "значительно" снижали у привитых грызунов уровень IgE, эозинофилии, выработки слизи и гиперчувствительность, причем никаких побочных эффектов в группе животных не было отмечено.
Приступы астмы купируют и лечат вдыханием кортикостероидов (те самые ингаляторы-"пшикалки"). При тяжелой формы астмы этого мало: ее долго лечат очень дорогими моноклональными антителами, которые специфически нацеливают на IgE или разрыв сигнальных путей IL-4 и IL-13.
"Наши результаты предполагают, что вакцинация может представлять собой экономичную, долгосрочную терапевтическую стратегию для лечения аллергической астмы, как показано на моделях мышей, хотя необходимы дополнительные исследования для оценки ее безопасности", – резюмировали авторы.
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