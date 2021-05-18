Расшифрованы геномы вируса "испанского" гриппа: найдено свидетельство его эволюции

Спустя столетие международная группа ученых расшифровала генетический код вируса "испанского" гриппа, который привел к пандемии. Образцы для анализа взяли из легочной ткани двух немецких солдат 17 и 18 лет, которые 27 июня 1918 года умерли от "испанки" в Берлине, и 17-летней девушки, умершей в том же году в Мюнхене. Об этом пишет Science.

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Ученые изучили 13 образцов ткани за 1900—1931 годы в Берлинском музее истории медицины и в коллекции в Вене, в трех нашли сильно деградировавшую РНК вируса гриппа.

Из этих образцов удалось секвенировать полный геном вируса, который убил девушку в неизвестное время в 1918-м (это лишь третий полностью расшифрованный геном "испанки" – и первый за пределами Северной Америки), а также на 90% и 60% – геном вируса у солдат.

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Впервые геном "испанского" штамма H1N1 собрали в начале 2000-х в США из образцов от женщины, захороненной в мерзлоте на Аляске. В 2013-м генетики получили второй геном этого варианта вируса из архивной ткани в Институте патологии армии США.

Немецкие "солдатские" геномы относятся к первой, более мягкой волне пандемии, за которой осенью 1918 года последовала мощная вторая. Ученые считают, что вирус появился у птиц и затем лучше адаптировался к человеку между первой и второй волнами. Возможно, это произошло в результате мутации гена гемагглютинина (белок на поверхности вируса).

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Авторы увидели свидетельство эволюции вируса в гене, который кодирует нуклеопротеин. Те штаммы, которые расшифровали ранее в США, относятся к концу пандемии. Они несут две мутации в этом гене, которые помогают гриппу избежать врожденной противовирусной защиты у человека. А вот в трех немецких геномах были гены, более похожие на такие у птиц.

"Это может быть признаком, что вирус эволюционировал, чтобы лучше избегать иммунного ответа в первые месяцы пандемии", – пишут ученые.

Использовав данные генома вируса у девушки, авторы также "воскресили" его основной фермент – белковый полимеразный комплекс, задача которого – копировать в клетке-жертве новые единицы генома. Проверив его активность на клеточных культурах, авторы узнали, что "мюнхенский" штамм был вдвое менее активным, чем вариант вируса с Аляски.

"Это абсолютно фантастическая работа. Исследователи сделали возрождение РНК-вирусов из архивных материалов достижимой целью. Не так давно это было фантастикой", – радуется Хендрик Пойнар, руководитель лаборатории древней ДНК в Университете Макмастера.

Science подчеркивает: исследование "не вызывало опасений", так как авторы не воссоздавали весь вирус.

В условиях нынешней пандемии коронавируса биологи собрали в базу данных уже более 1 млн геномов SARS-CoV-2: это позволяет ученым отслеживать эволюцию патогена, появление новых его вариантов и "отмирание" старых.

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Евгений Пилипенко

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