Вирус обычной простуды может вытеснять из организма коронавирус – исследование

Вызывающий простуду вирус может вытеснять коронавирус из организма, так как он сильнее. К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго, которые провели соответствующее исследование, сообщает BBC.

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Известно, что некоторые вирусы "конкурируют" за место в теле человека. Грипп никогда не дает возможности другому вирусу сосуществовать с ним.

Ученые заразили копию слизистой оболочки дыхательных путей человека Sars-CoV-2 и риновирусом — самой распространенной инфекцией в мире, которая вызывает обычную простуду.

Специалисты отметили, что если риновирус и Sars-CoV-2 выпустить одновременно, то первый подавляет COVID-19. Если риновирус выпустить на 24 часа раньше, то у Sars-CoV-2 просто не будет шансов. Даже когда ученые выпустили Sars-CoV-2 на 24 часа раньше, риновирус все равно оказался сильнее.

Ученые отмечают, что преимущества могут быть кратковременными, но риновирус настолько распространен, что может помочь подавить COVID-19.

"Sars-CoV-2 не развивается, его очень угнетает риновирус. Это очень интересно, потому что высокая распространенность обычной простуды может снизить количество новых случаев заражения Sars-CoV-2", – сказал BBC доктор Пабло Мурсия.

Дальнейшие эксперименты показали, что риновирус запускает иммунную реакцию внутри инфицированных клеток, которая блокирует способность Sars-CoV-2 создавать свои копии. Однако когда простуда пройдет, иммунная реакция вернется в норму.

Результаты исследования опубликованы в The Journal of Infectious Diseases.

Ранее исследователи Массачусетского технологического института пришли к выводу, что ультразвук может разрушать структуру коронавирусов, и это может быть первым намеком на возможное лечение коронавирусных инфекций подобным методом.

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Вадим Ребрина

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