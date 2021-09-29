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Отрезвляющее напоминание о влиянии человека. В США объявили вымершими 22 вида животных

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 23:57
Отрезвляющее напоминание о влиянии человека. В США объявили вымершими 22 вида животных - Фото
Белоклювый дятел (скриншот с видео)

Служба охраны рыболовства и дикой природы США объявила вымершими 22 вида животных и одно растение. Об этом сообщает The New York Times.

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Служба предложила исключить эти 23 вида из закона, который защищает животных, находящихся под угрозой. Речь идет об 11 птицах, одной летучей мыши, двух рыбах, восьми видах мидий и одном растении.

Ведомство заявило, что приняло это решение на основе тщательного изучения самых актуальных научных данных по каждому из указанных видов.

"Каждый из этих 23 видов представляет собой безвозвратную утрату для природного наследия нашей страны и глобального биоразнообразия. И это отрезвляющее напоминание о том, что вымирание является следствием антропогенного изменения окружающей среды", – сказала Бриджит Фейи, которая курирует классификацию видов в Службе охраны рыболовства и дикой природы.

Белоклювый дятел когда-то был крупнейшим видом дятлов в США, но последний раз его видели в 1944 году в Луизиане. Этот вид был занесен в список исчезающих в 1967 году.

Еще одна птица, объявленная вымершей, – певчая птица Бахмана, которая была одной из самых редких певчих птиц в Северной Америке. Она также была внесена в список исчезающих с 1967 года.

В список также включены восемь видов птиц с Гавайев и марианская летучая мышь с тихоокеанского острова Гуам.

Единственное растение в списке также с Гавайев – Phyllostegia glabra var. lanaiensis.

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Вадим Ребрина
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США животные
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