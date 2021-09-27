Президент Южной Кореи предложил обсудить запрет потребления в пищу собак

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с инициативой запрета употребления в пищу собак в стране. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление офиса президента.

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"Не пора ли разумно подумать о запрете потребления мяса собак?" – спросил Мун премьер-министра Ким Бу Кюма во время еженедельной встречи в понедельник.

Мясо собак – часть традиционной южнокорейской кухни. Считается, что ежегодно его корейцы съедают около 1 миллиона собак.

Однако в последнее время потребление снизилось, поскольку все больше людей воспринимают животных в качестве компаньонов, а не домашнего скота. Британское издание пишет, что эта практика является чем-то вроде табу среди молодого поколения. Также заметно усилилось давление со стороны активистов по защите прав животных.

В Южной Корее развивается индустрия домашних животных. Президент Мун – известный любитель собак, у него есть несколько псов в резиденции. Одного из них он спас после вступления в должность.

Закон Южной Кореи о защите животных направлен в основном на предотвращение жестокого забоя собак и кошек, но не запрещает само потребление.

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Вадим Ребрина

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