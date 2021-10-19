В Украине создали виртуальный музей российской агрессии

В Украине появился виртуальный музей российской агрессии, на сайте проекта собрана информация о преступлениях России против Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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По его словам, проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушения Россией территориальной целостности Украины, знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма.

"Преступления РФ против Украины должны быть собраны, классифицированы. Им должна быть дана соответствующая не только уголовная, а и историческая ответственность", – сказал Ткаченко.

По мнению министра, российская агрессия, которая продолжается восьмой год, заслуживает того, чтобы о ней узнал весь мир.

На сайте в таймлайне перечислены основные события по датам с начала оккупации полуострова.

Также представлена карта Крыма с геометками происходивших на полуострове преступлений, фото- и видеоматериалы, документы, информация о судебных делах, связанных с оккупацией украинских территорий, похищениями и пытками мирных жителей, активистов и журналистов.

На сайте можно найти устные истории свидетелей массовых протестов в Крыму с ноября 2013 года по февраль 2014-го.

Ознакомиться с проектом можно по ссылке.

Согласно данным опроса, 73% немцев осуждают действия России по оккупации украинского Крыма, среди них больше сторонников "зеленых" и либералов.

18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия напала на Украину, поэтому Киев не интересует мнение Кремля об украинском членстве в НАТО.

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Виктория Найдёнова

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