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В Украине создали виртуальный музей российской агрессии

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 17:17
В Украине создали виртуальный музей российской агрессии - Фото
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине появился виртуальный музей российской агрессии, на сайте проекта собрана информация о преступлениях России против Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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По его словам, проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушения Россией территориальной целостности Украины, знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма.

"Преступления РФ против Украины должны быть собраны, классифицированы. Им должна быть дана соответствующая не только уголовная, а и историческая ответственность", – сказал Ткаченко.

По мнению министра, российская агрессия, которая продолжается восьмой год, заслуживает того, чтобы о ней узнал весь мир.

На сайте в таймлайне перечислены основные события по датам с начала оккупации полуострова.

Также представлена карта Крыма с геометками происходивших на полуострове преступлений, фото- и видеоматериалы, документы, информация о судебных делах, связанных с оккупацией украинских территорий, похищениями и пытками мирных жителей, активистов и журналистов.

На сайте можно найти устные истории свидетелей массовых протестов в Крыму с ноября 2013 года по февраль 2014-го.

Ознакомиться с проектом можно по ссылке.

В Украине создали виртуальный музей российской агрессии

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Виктория Найдёнова
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Крым агрессия оккупация музей александр ткаченко
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