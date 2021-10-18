Большинство немцев осуждают Россию за оккупацию Крыма – опрос

73% немцев осуждают действия России по оккупации украинского Крыма, среди них больше сторонников зеленых и либералов. Об этом идет речь в результатах опроса социологической службы Infratest dimap по заказу фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung).

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73% опрошенных немцев ответили утвердительно на вопрос, "осуждают ли они действия России в украинском конфликте в Крыму".

При этом более половины из них твердо ответили на вопрос, 18% – скорее согласны, чем нет. 8% участвовавших в опросе ответили отрицательно.

При этом противников российской политики среди сторонников зеленых и либералов — 84 и 78% соответственно. Меньше всего несогласных — среди сторонников ультраправой партии Альтернатива для Германии (35%) и Левой партии (63%).

В опросе участвовали 1003 респондента старше 18 лет, имеющих право голоса, они были опрошены по телефону. Опрос проводился в январе 2021 года, но результаты обнародовали только 13 октября.

5 октября 2021 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразил Крым как часть Украины в своем презентационном видеоролике к Евро-2024, так как резолюция ООН не признает аннексию украинского полуострова Россией.

16 октября США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму.

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Виктория Найдёнова

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