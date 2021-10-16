"Попытка подорвать суверенитет Украины". США осудили Россию за перепись населения в Крыму
16.10.2021, 15:47
Нэд Прайс (скриншот видео Госдепа США)
США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нэд Прайс.
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"Соединенные Штаты осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму", – написал Прайс.
В США считают, что перепись на полуострове – это еще одна попытка России подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Также в Госдепе США напомнили, что Крым – это Украина.
- 8 августа 2021-го Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать "выборы" в Госдуму РФ из-за незаконной подготовки к голосованию на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
- Также МИД Украины призвал мир считать нелегитимной новую Госдуму и осудил незаконное проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
- 17 сентября СНБО ввел санкции против организаторов незаконных выборов в Крыму.
- 15 октября Украина и ЕС осудили Россию за перепись населения в Крыму.
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