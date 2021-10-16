"Попытка подорвать суверенитет Украины". США осудили Россию за перепись населения в Крыму

США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нэд Прайс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Соединенные Штаты осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму", – написал Прайс.

В США считают, что перепись на полуострове – это еще одна попытка России подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также в Госдепе США напомнили, что Крым – это Украина.

8 августа 2021-го Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать "выборы" в Госдуму РФ из-за незаконной подготовки к голосованию на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Также МИД Украины призвал мир считать нелегитимной новую Госдуму и осудил незаконное проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

17 сентября СНБО ввел санкции против организаторов незаконных выборов в Крыму.

15 октября Украина и ЕС осудили Россию за перепись населения в Крыму.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.