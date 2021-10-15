Украина и ЕС осудили Россию за перепись населения в Крыму
Украина осуждает проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму. Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел.
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"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по отношению к нашему государству, и мы оставляем за собой право применения реторсий (действий в ответ на недружественный акт другого государства – ред.)", – говорится в заявлении МИД.
Перепись в Крыму и Севастополе направлена против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, уверены в МИД. Россия таким образом стремится легализовать попытку аннексии Крыма и расширить на его территорию действие российского законодательства, говорится в заявлении.
МИД призвал международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированных территориях Украины, не признавать и не использовать ее результаты.
"ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на незаконно аннексированной украинской территории Крыма и города Севастополя", – заявил спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
В Евросоюзе также назвали действия России попыткой узаконить оккупацию Крыма и подчеркнули, что продолжат политику непризнания. Также в ЕС осудили проведение оккупационными властями военного призыва в Крыму.
- 8 августа 2021-го Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать "выборы" в Госдуму РФ из-за незаконной подготовки к голосованию на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
- Также МИД Украины призвал мир считать нелегитимной новую Госдуму и осудил незаконное проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
- 17 сентября СНБО ввел санкции против организаторов незаконных выборов в Крыму.
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