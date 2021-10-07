УЕФА ответил российскому сайту, почему Крым – это Украина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразил Крым как часть Украины в своем презентационном видеоролике к Евро-2024, потому что резолюция ООН не признает аннексию украинского полуострова Россией. Так ответила пресс-служба УЕФА на запрос российского сайта Спорт Экспресс.

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"Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", – сообщили изданию в пресс-службе УЕФА.

5 октября во время презентации стран-участниц Евро-2024 на карте и в видеоролике УЕФА изобразил Крым как часть Украины, что вызвало нервную реакцию некоторых российских политиков. К примеру, депутат Госдумы России и бывший боксер Николай Валуев сказал, что чиновники УЕФА "кошмарят политическую повестку".

СПРАВКА. Крым был оккупирован Российской Федерацией в марте 2014 года. На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары.

5 июля 2021 года официальный дистрибьютор производителя акустических систем JBL в Украине (ООО "Карма Диджитал ЛТД") опубликовал в соцсетях карту Украины без полуострова Крым и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. На следующий день в компании признали, что произошла ошибка, и принесли извинения.

12 июля Европейский Союз продлил на шесть месяцев экономические санкции против РФ за оккупацию украинского Крыма. В июне 2014 года ЕС впервые ввел подобные санкции за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.

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Виктория Найдёнова

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