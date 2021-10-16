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Кулеба о перспективах в Гааге против РФ: Красиво задавим российских преступников

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 20:02
Кулеба о перспективах в Гааге против РФ: Красиво задавим российских преступников - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

На этой неделе в Арбитражном суде в Гааге , где слушается дело о захвате украинских кораблей в Керченском проливе, Украина наголову разбила российские манипуляции, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что позицию Украины защищала профессиональная юридическая команда МИД.

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"Когда россияне таранили "Яны Капу", они хохотали и кричали "Дави его!". Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву", – сказал Кулеба, которого цитирует МИД в Facebook.

По его словам, Украина применяет три долгосрочных инструмента для привлечения РФ к юридической ответственности: холодный юридический расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу по Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Кулеба о перспективах в Гааге против РФ: Красиво задавим российских преступников

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Вадим Ребрина
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суд гаага дмитрий кулеба
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