В Гааге сегодня начнут слушать дело против России о захвате украинских кораблей и моряков

С 11 октября 2021 года начинаются устные слушания в Арбитражном трибунале Международного суда ООН по делу о захвате Россией украинских моряков и военных кораблей, сообщает пресс-служба МИД.

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Слушания будут касаться оспаривания Россией юрисдикции Арбитража по делу об аресте российскими военными 25 ноября 2018 года трех украинских военных кораблей и их экипажей. В МИД готовы ответить на возражения России и уверены, что трибунал признает юрисдикцию по делу, а Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права.

Позиция России будет представлена 11 октября, позиция Украины – 12 октября.

В МИД подчеркнули, что по Конвенции ООН по морскому праву военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом. Он запрещает другим государствам осматривать, накладывать арест, задерживать судно и осуществлять судебное преследование.

25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины.

25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену.

17 ноября 2019-го корабли начали выводить из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.

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Денис Юдин

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