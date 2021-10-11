В Гааге сегодня начнут слушать дело против России о захвате украинских кораблей и моряков
С 11 октября 2021 года начинаются устные слушания в Арбитражном трибунале Международного суда ООН по делу о захвате Россией украинских моряков и военных кораблей, сообщает пресс-служба МИД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Слушания будут касаться оспаривания Россией юрисдикции Арбитража по делу об аресте российскими военными 25 ноября 2018 года трех украинских военных кораблей и их экипажей. В МИД готовы ответить на возражения России и уверены, что трибунал признает юрисдикцию по делу, а Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права.
Позиция России будет представлена 11 октября, позиция Украины – 12 октября.
В МИД подчеркнули, что по Конвенции ООН по морскому праву военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом. Он запрещает другим государствам осматривать, накладывать арест, задерживать судно и осуществлять судебное преследование.
- 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины.
- 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. Экипаж освободили в сентябре 2019-го по обмену.
- 17 ноября 2019-го корабли начали выводить из Керчи, позже появилось видео, как они проходят под арками Крымского моста. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.
Читайте также: "Отморозиться у них не выйдет". Чего Украина требует от России в Гааге за захват кораблей
Комментарии