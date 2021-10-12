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Захват Россией кораблей в Керченском проливе. В Гааге заслушают аргументы Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 13:44
Захват Россией кораблей в Керченском проливе. В Гааге заслушают аргументы Украины - Фото
Буксир "Яны Капу" (фото - Bellingcat)

Делегация Украины выступит в Арбитражном суде в Гааге по делу о захвате украинских кораблей и 24 моряков Россией в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Слушания пройдут 12 октября в 14:00 по киевскому времени. Украину будет представлять директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

"Дело имеет определяющее значение для Украины и всей системы международного права, поскольку речь идет о нарушении одного из основополагающих принципов Конвенции ООН по морскому праву и международному праву в целом – абсолютного иммунитета военных кораблей", – отметила она.

Золотарева убеждена, что Украина докажет нарушение РФ иммунитета украинских кораблей, несмотря на российские попытки представить инцидент как "военную деятельность".

"Мы уверены в нашей позиции и решительно настроены доказать противоправные действия России, чтобы привлечь ее к ответственности", – подчеркнула она.

Дипломат напомнила, что российская сторона знала о проходе кораблей заранее, захватила их вне 12-мильной зоны, а моряков посадили в тюрьму на девять месяцев и открыли против них уголовные дела.

"Такие действия не могут считаться военной деятельностью. Это – грубое нарушение норм международного морского права", – подчеркнула она.

  • 25 ноября 2018 года РФ атаковала и захватила в районе Керченского пролива в Черном море три корабля ВМС Украины и 24 моряка.
  • 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН обязал Кремль немедленно освободить их. 
  • Экипаж освободили в сентябре 2019-го в рамках обмена пленными, а 17 ноября корабли начали выводить из Керчи. 19-го их передали в "угробленном" состоянии Украине.
  • С 11 октября 2021-го начались устные слушания в Гааге по делу о захвате украинских кораблей. Позиция России была представлена 11 октября.

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Елизавета Кумбер
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