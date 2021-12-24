Дело MH17: Нидерланды дали убежище российской паре свидетелей по делу о сбитом Boeing

Правительство Нидерландов удовлетворило просьбу о предоставлении статуса беженцев российской семье, один из членов которой дал свидетельские показания по делу о сбитом MH17. Об этом пишет газета de Volkskrant.

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Как утверждают источники газеты, в 2014 году супруги случайно получили информацию о лицах, причастных к гибели Boeing 777 над Донбассом. После этого им начали угрожать сотрудники российских спецслужб, и в 2016 году пара решила уехать в Нидерланды и попросить там убежище.

О том, что они владеют информацией об авиакатастрофе, они рассказали миграционной службе не сразу, так как боялись, что их родственников в России будут преследовать, пишут журналисты.

В 2018 году семья подала прошение о предоставлении убежища, которе было отклонено. После этого супруга решила дать показания по делу MH17 на условиях "строжайшей секретности". Всего прокуроры провели с ней три беседы, в материалах следствия она осталась анонимным свидетелем.

Затем семья подала апелляцию на отказ в предоставлении убежища, однако им снова было отказано. Среди причин отказа было указано, в том числе, что они дали показания по делу МН17 не сразу, а лишь спустя несколько лет после приезда в страну.

После отклонения апелляции вопрос о том, что свидетелям по делу MH17 крайне небезопасно возвращаться в Россию, был с подачи прессы поднят на уровне парламента Нидерландов. В итоге решение все-таки было пересмотрено и семье предоставили статус беженцев, пишет газета.

22 декабря 2021 года сторона обвинения на суде по делу MH17 закончила представление доказательств и запросила для всех четверых обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing пожизненное заключение.

Суд возобновит заседания в марте 2022 года, предоставив слово стороне защиты.

В зависимости от времени, которое займут прения, суд огласит вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Сергей Бережной

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