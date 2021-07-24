Из Нидерландов хотят депортировать свидетелей из России по делу MH17. Они просили убежища

Правительство Нидерландов решило отказать в предоставлении статуса беженцев супружеской паре. Они сбежали из России, а позже – один из них дал показания, как свидетель, по делу об авиакатастрофе 2014 года MH17, пишет местная газета de Volkskrant со ссылкой на собственное расследование.

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По словам нидерландских расследователей, в 2014 году супруги случайно получили информацию о том, кто был причастен к сбитию Boeing 777 над Донбассом. После этого им начали угрожать сотрудники российских спецслужб и в 2016 году пара решила сбежать в Нидерланды и попросить убежища там.

О том, что они владеют определенными сведениями об авиакатастрофе, они рассказали миграционной службе не сразу, так как боялись, что их родственников в России будут преследовать, пишут журналисты.

В 2018 году их первое прошение о предоставлении убежища было отклонено, после чего супруга из пары решила дать показания по делу на условиях "строжайшей секретности". Всего прокуроры провели с ней три беседы, для следствия она осталась анонимным свидетелем.

Позже супруги подали апелляцию на решение об отказе в предоставлении убежища, однако им было отказано. Среди причин отказа был указан, в том числе, тот факт, что они рассказали все, что им было известно по делу МН17, не сразу, а лишь спустя несколько лет после приезда в страну.

Сейчас пара живет в Нидерландах нелегально. Как говорят адвокаты, теоретически супругов уже могут выдворить из страны, но из-за коронавируса все процедуры происходят очень медленно, поэтому у них еще есть шанс пока здесь задержаться.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

7 июня 2021 года в Амстердаме начались основные слушания по делу о сбитом Boeing-777. Обвиняемые: террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

8 июня свидетели пуска ракеты впервые дали показания – стреляли со стороны боевиков.

На следующий день суд отклонил версию о запуске ракеты из зоны ВСУ.

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Дарья Мостовая

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