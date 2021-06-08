Российские хакеры атаковали полицию Нидерландов во время следствия по MH17 – deVolkskrant

В 2017 году хакеры, связаные с Службой внешней разведки России, взломали сети полиции Нидерландов. В это время полиция вела расследование по делу о гибели рейса MH17, сообщает deVolkskrant со ссылкой на анонимные осведомленные источники.

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Взлом был обнаружен сотрудниками Общей службы разведки и безопасности Нидерландов (AIVD), которые наблюдали за действиями связанной с СВР хакерской группы Cozy Bear. Хакеры предприняли атаку через сервер Полицейской академии, используя его связи с другими компьютерными системами полиции.

По словам собеседников издания, взлом вызвал "большую панику". Беспокойство вызывало то, что в это время полиция расследовала гибель рейса MH17 над оккупированной территорией Донецкой области, а полицейские сети оказались слабо защищены.

Полиция не смогла обнаружить проникновение самостоятельно. Нарушения в работе систем безопасности не позволили установить, к чему смогли получить доступ российские хакеры. Было решено как можно быстрее лишить хакеров доступа, пожертвовав возможностью установить, что они сумели узнать и как долго у них был доступ к полицейским сетям.

В полиции и AIVD не ответили на вопросы издания о хакерской атаке.

В декабре 2020 года стало известно, что хакеры шпионили за Минфином США и другими ведомствами через вредоносный код в продуктах SolarWinds.

За атакой, предположительно, стяла российская руппировка APT29 (также известна как Cozy Bear).

Позже стало известно, что хакеры атаковали также и Агентство по ядерному оружию США и правительства не менее трех штатов.

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Денис Юдин

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