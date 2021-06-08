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Российские хакеры атаковали полицию Нидерландов во время следствия по MH17 – deVolkskrant

08.06.2021, 12:26
Российские хакеры атаковали полицию Нидерландов во время следствия по MH17 – deVolkskrant - Фото
MH17 (фото - EPA)

В 2017 году хакеры, связаные с Службой внешней разведки России, взломали сети полиции Нидерландов. В это время полиция вела расследование по делу о гибели рейса MH17, сообщает deVolkskrant со ссылкой на анонимные осведомленные источники.

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Взлом был обнаружен сотрудниками Общей службы разведки и безопасности Нидерландов (AIVD), которые наблюдали за действиями связанной с СВР хакерской группы Cozy Bear. Хакеры предприняли атаку через сервер Полицейской академии, используя его связи с другими компьютерными системами полиции.

По словам собеседников издания, взлом вызвал "большую панику". Беспокойство вызывало то, что в это время полиция расследовала гибель рейса MH17 над оккупированной территорией Донецкой области, а полицейские сети оказались слабо защищены.

Полиция не смогла обнаружить проникновение самостоятельно. Нарушения в работе систем безопасности не позволили установить, к чему смогли получить доступ российские хакеры. Было решено как можно быстрее лишить хакеров доступа, пожертвовав возможностью установить, что они сумели узнать и как долго у них был доступ к полицейским сетям.

В полиции и AIVD не ответили на вопросы издания о хакерской атаке.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Читайте также: Суд Гааги приступил к финальной части дела об уничтожении лайнера MH17 над Донбассом

Денис Юдин
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Cozy Bear AIVD нидерланды хакеры MH17 хакерская атака
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