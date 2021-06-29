Нидерланды обвинили Россию в "агрессивных действиях" против ее фрегата в Черном море: фото

Министерство обороны Нидерландов заявило, что российские истребители "создавали небезопасные ситуации" возле фрегата HNLMS Evertsen в Черном море. По словам капитана корабля Джорджа Пастура, для "агрессивных действий" РФ не было никаких причин. Об этом сообщает пресс-служба МО страны.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Пастур также отметил, что РФ выполняла опасные маневры у нидерландского корабля несколько часов.

Глава Минобороны страны Анк Бийлевельд-Схоутен назвала действия России у берегов оккупированного Крыма "безответственными".

"Evertsen имеет полное право там идти. Нет никаких оправданий для таких агрессивных действий, которые также без необходимости увеличивают риск несчастных случаев. Нидерланды обратятся к России по этому поводу", – сказала министр.

Сообщается, что РФ нарушила право на свободное пользование морем.

Помимо этого, в Минобороны Нидерландов добавили, что Evertsen является частью британской ударной группы. Фрегат патрулирует Черное море вместе с британским HMS Defender, который ранее подвергся агрессивным действиям со стороны РФ.

23 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".

Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".

24 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков угрожал "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

25 июня в СМИ появилась информация, что МИД Британии был изначально обеспокоен идеей прохода эсминца возле Крыма, но премьер Джонсон разрешил это сделать.

Читайте также: "Назад или буду стрелять". Как Путин устроил провокацию, а Британия ее проигнорировала

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.