МИД Британии был обеспокоен идеей прохода эсминца у Крыма, но Джонсон разрешил – Telegraph
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб был обеспокоен идеей прохода эсминца HMS Defender у берегов временно оккупированного Крыма, но премьер-министр Борис Джонсон разрешил экипажу это сделать. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники.
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Как отмечается, Рааб выразил обеспокоенность и заранее предупредил, что Москва может попытаться использовать рейс HMS Defender через Черное море по маршруту у Крыма, который предложил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем он был передан премьер-министру для принятия решения. В понедельник экипажу Defender было отправлено решение, что он должен совершить обычный проход через те воды", – сказал источник издания.
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При этом инсайдеры издания из британского правительства утверждали вчера, что в правительстве не было разногласий по поводу миссии HMS Defender, а предположения об обратном были "необоснованными".
Источник в Минобороны Британии сказал: "Мы все одна большая счастливая семья". А источник в Министерстве иностранных дел – что Рааб "поддерживает право HMS Defender на мирный проход через украинские воды"
- 23 июня 2021 года около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ".
- Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
- 24 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков угрожал "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
- В тот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма.
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