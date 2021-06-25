МИД Британии был обеспокоен идеей прохода эсминца у Крыма, но Джонсон разрешил – Telegraph

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб был обеспокоен идеей прохода эсминца HMS Defender у берегов временно оккупированного Крыма, но премьер-министр Борис Джонсон разрешил экипажу это сделать. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники.

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Как отмечается, Рааб выразил обеспокоенность и заранее предупредил, что Москва может попытаться использовать рейс HMS Defender через Черное море по маршруту у Крыма, который предложил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем он был передан премьер-министру для принятия решения. В понедельник экипажу Defender было отправлено решение, что он должен совершить обычный проход через те воды", – сказал источник издания.

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При этом инсайдеры издания из британского правительства утверждали вчера, что в правительстве не было разногласий по поводу миссии HMS Defender, а предположения об обратном были "необоснованными".

Источник в Минобороны Британии сказал: "Мы все одна большая счастливая семья". А источник в Министерстве иностранных дел – что Рааб "поддерживает право HMS Defender на мирный проход через украинские воды"

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Марк Сировой

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