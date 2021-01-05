Посол Нидерландов о развитии Украины: К прошлому возврата нет, finita la commedia

Системной интеграции Украины и Евросоюза "все больше и больше", но это не значит, что обязательно нужно становиться членом ЕС. Так считает посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол, оценивая шансы Украины на вступление в это объединение стран, пишет УНИАН.

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По его словам, Украина может интегрироваться в экономическую систему ЕС и без членства: по варианту Норвегии или Швейцарии. Де Мол говорит, что процесс взаимопроникновения Украина/ЕС продолжается и "есть взаимная зависимость".

Об опасности отката к ситуации до 2014 года и коррупционных привычках украинцев посол говорит просто: "Все, к прошлому возврата нет. Finita la commedia. Люди думают о будущем, о том, в какой стране, в каком обществе хотят жить. С каждым шагом будет лучше".

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По его словам, Нидерланды и ЕС хотят видеть "стабильные процветающие страны с демократией, предсказуемые, где уважают ценности демократии, свободы. И мы понимаем, как необходима поддержка Украины из-за гибридной агрессии России".

При этом он не видит желания РФ урегулировать отношения с Украиной и полагает, что пройдет еще "много времени" до того, как в Кремле изменят свою позицию: "Когда это будет – не могу предсказать, но знаки не хорошие".

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А вот интеграция Украины в НАТО, по мнению дипломата, – "вопрос времени" и "сейчас этот вопрос не стоит", а если сравнить ситуацию в армии в 2014-м и ныне, "увидите огромную разницу: у вас армия в боеготовности, для вашей страны это жизненно необходимо".

Де Мол считает, что торопиться не нужно: "Я являюсь представителем государства, которое существует уже 400 лет, у нас война с Испанией длилась 80 лет. Наше общество – результат развития в течении столетий. Украина – молодое государство, которое хочет быстро достигать целей, вам за 30 лет хочется улучшений. И амбиции – это хорошо".

Евгений Пилипенко

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