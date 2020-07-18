Нидерланды начали новое расследование против России по делу MH17 - МИД

В это время российские СМИ распространяют информацию, что расследование начато якобы против Украины

Нидерланды начали новое расследование по делу о катастрофе MH17, в котором хотят выяснить, почему Россия закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы за несколько часов до того, как самолет был сбит. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал замминистра иностранных дел Евгений Енин.

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Вчера российские СМИ сообщили о начале расследования Нидерландов якобы против Украины, чтобы выяснить, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий.

Енин назвал это пропагандой и сказал, что расследование ведется именно против РФ.

"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи российско-украинской границы в районе Донбасса именно с 00:00 17 июля 2014 г. Именно после того, как российский Бук пересек границу и за несколько часов до сбивания этим Буком малайзийского боинга", - пояснил Енин.

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Вадим Ребрина

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