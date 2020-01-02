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Нидерланды полностью отказались от названия Голландия

Нидерланды полностью отказались от названия Голландия - Фото
Фото: pixabay
02.01.2020, 10:03

В МИД страны отметили, что это было сделано для формирования унифицированного национального бренда

С 1 января 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слова Голландия для названия государства. Об этом сообщает NOS.

Таким образом, компании, власти, вузы и печатные издания начали использовать только название "Нидерланды".

В МИД страны объяснили, что это было сделано для формирования унифицированного национального бренда.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в 2020 году, а также во время Олимпиады-2020 в Токио.

Национальная футбольная команда, которую часто за границей называют Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.

Справка. Название "Голландия" закрепилось за Нидерландами по названию двух исторически наиболее развитых провинций страны - Северная и Южная Голландия. В целом по отношению к стране правильным является употребление названия "Нидерланды" (состоят из 12 провинций  и нескольких островов Карибского бассейна).

  • 4 октября сообщалось, что национальный ребрендинг, который подписали правительство, лидеры бизнеса и совет по туризму, планировали развернуть в конце прошлого года.
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нидерланды голландия национальный ребрендинг
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