Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нидерланды решили отказаться от второго названия страны: причина

Нидерланды решили отказаться от второго названия страны: причина - Фото
Флаг Нидердандов (Фото: Pixabay)
04.10.2019, 22:23

Ребрендинг планируют провести уже в нынешнем году

Правительство Нидерландов решило отказаться от использования второго названия страны - Голландия, пишет The Guardian.

Решение принято в рамках обновления глобального имиджа страны. Сообщается, что национальный ребрендинг, который подписали правительство, лидеры бизнеса и совет по туризму, планируют развернуть в конце текущего года.

Министры хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется - культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей в Амстердаме.

Читайте также: Нидерланды выделили средства на реформы в Донбассе

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в 2020 году, а также во время Олимпиады-2020 в Токио. Национальная футбольная команда, которую часто за границей называют Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.

По словам спикера МИД страны, Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг.

Читайте также: Крупнейший в мире велопаркинг открыли в Нидерландах: видео

Напишите нам
нидерланды голландия ребрендинг название
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 