Нидерланды решили отказаться от второго названия страны: причина

Флаг Нидердандов (Фото: Pixabay)

Правительство Нидерландов решило отказаться от использования второго названия страны - Голландия, пишет The Guardian.

Решение принято в рамках обновления глобального имиджа страны. Сообщается, что национальный ребрендинг, который подписали правительство, лидеры бизнеса и совет по туризму, планируют развернуть в конце текущего года.

Министры хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется - культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей в Амстердаме.

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В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в 2020 году, а также во время Олимпиады-2020 в Токио. Национальная футбольная команда, которую часто за границей называют Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.

По словам спикера МИД страны, Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг.

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