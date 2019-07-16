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16.07.2019, 07:55

Нидерланды выделят $5 млн на укрепление безопасности в Донбассе

Нидерланды выделят $5 млн на укрепление безопасности в Донбассе - Фото
Фото: ООН

Нидерланды участвуют в программе ООН по восстановлению и строительству мира в Донбассе

Нидерланды в рамках программы ООН по восстановлению и строительству мира выделят для Украины $5 млн на укрепление безопасности и урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Проект рассчитан на три года – до середины 2022 года. В основном он направлен на укрепление безопасности и верховенства права на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Проект предусматривает сотрудничество с местными институтами и общинами, реинтеграцию бывших военнослужащих, улучшение доступа к правосудию.

Программу ООН по восстановлению и строительству мира реализуют четыре агентства ООН в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областях. Бюджет программы составляет в общей сложности $80 млн. Ее поддерживают 11 международных партнеров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления разрушенного в результате продолжающейся гибридной войны России Донбасса нужно вливание в регион более 10 млрд евро.

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Теги: ООН, война, Донбасс
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