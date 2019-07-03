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03.07.2019, 10:07

На восстановление Донбасса нужно более €10 млрд - Зеленский

На восстановление Донбасса нужно более €10 млрд - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Во время визита в Торонто на конференцию по вопросам реформ в Украине президент анонсировал инвестиционный форум в Мариуполе

Для восстановления разрушенного в результате продолжающейся гибридной войны России против Украины Донбасса нужно вливание в регион более 10 млрд евро. Об этом во время визита в Канаду заявил президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба главы государства.

"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты в Донбассе", - добавил он.

Как выразился президент, "возвращение Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире".

"Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", - обратился Зеленский к участникам конференции по вопросам реформ в Украине.

Во время визита в Канаду президент озвучил "главные вызовы перед Украиной" и заявил, что стороны договорились о поставках бронетехникиПремьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, сообщил Зеленскому, что его страна "готова рассмотреть" расширение санкций против России.

Читайте также: Зеленский о мире в Донбассе: Только политико-дипломатический путь

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, экономика, восстановление
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