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03.07.2019, 07:17

Зеленский в Канаде озвучил главные вызовы перед Украиной

Зеленский в Канаде озвучил главные вызовы перед Украиной - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

По словам президента, "перед Украиной стоят еще два крупных вызова - экономический и информационный"

Невозможно говорить о развитии Украины, не касаясь темы Донбасса и Крыма, а перед Украиной "стоят еще два крупных вызова". Об этом во время конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Торонто, заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

"Возвращение наших территорий, пленных, наступление мира - это самое главное. Это первое, что должно обеспечить государство, которое ориентировано на гражданина. И здесь нам не обойтись без вашей поддержки", - сказал Зеленский, обращаясь к участникам конференции.

По его словам, перед Украиной стоят еще два крупных вызова. Первый - экономический. По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро.

"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты в Донбассе", - уточнил Зеленский.

Второй вызов - информационный. Президент акцентировал внимание на том, что Украина должна возвращать не только свои территории, но и своих людей.

"Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно. Они имеют украинский паспорт, им дают "паспорта" "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются сбить с толку в вопросе "Кто мы?". Они - украинцы. На каком бы языке они не общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения. Очевидно, что это сложный вопрос, который встал перед Украиной. Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым - это Украина", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, то, что Донбасс и Крым – это Украина, должно, наконец, услышать и понять руководство России.

"Целый мир должен говорить это во весь голос. Не уставая. Это нужно не только Украины, это нужно и вам. Потому что возвращение Крыма и мир в Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций", - сказал Зеленский.

Во время переговоров Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо были достигнуты ряд договоренностей по поддержке Украины в оборонной сфере. 

Читайте также: Канада готова ужесточить санкции против России - Трюдо

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, Крым, канада, вызовы, трюдо
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