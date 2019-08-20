Крупнейший в мире велопаркинг открыли в Нидерландах: видео

В голландском Утрехте открыли самую большую в мире велопарковку, сообщает NOS.
Разместилась она на центральном ж/д вокзале города. Вчера была открыта вторая часть парковки, первая начала работу в 2017 году. Поместиться там могут 12 500 велосипедов.
Паркинг имеет три уровня и длину 350 метров. После открытия второй очереди парковка в Утрехте обогнала по количеству мест аналогичную в Токио, которая имеет почтит 10 000 паркомест.
Новый объект работает круглосуточно. В первый день услуги там оказывались бесплатно, а со второго тариф составляет 1,25 евро в день.
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