Крупнейший в мире велопаркинг открыли в Нидерландах: видео

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На нем одновременно могут разместиться 12 500 велосипедов

В голландском Утрехте открыли самую большую в мире велопарковку, сообщает NOS.

Разместилась она на центральном ж/д вокзале города. Вчера была открыта вторая часть парковки, первая начала работу в 2017 году. Поместиться там могут 12 500 велосипедов. 

Паркинг имеет три уровня и длину 350 метров. После открытия второй очереди парковка в Утрехте обогнала по количеству мест аналогичную в Токио, которая имеет почтит 10 000 паркомест.

Новый объект работает круглосуточно. В первый день услуги там оказывались бесплатно, а со второго тариф составляет  1,25 евро в день.

  • Как сообщалось, британец-рекордсмен разогнался на велосипеде до 280 км/час: смотреть видео.
  • В Велодне-2019, который прошел в Киеве в июне, приняло участие около 5 000 велосипедистов.

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Теги: велопаркинг, велосипеды, Утрехт, нидерланды
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