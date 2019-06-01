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01.06.2019, 17:11

Велодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фото

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Велодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фото
Велодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фото
Велодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фотоВелодень: Киев заполонило 5000 велосипедистов - фото

Акция, которую организовало городское велосообщество, стартовала на Софийской площади

Фото: kyivcity.gov.ua

Сегодня, 1 июня, в рамках национального Велодня, в Киеве состоялся парад велосипедистов, в котором приняли участие 5000 человек. Об этом сообщается на официальном сайте столицы.

Акция, которую организовало городское велосообщество, стартовала на Софийской площади. В этом году к киевлянам присоединились представители посольства Индии вместе с послом Партха Сатпатхи.

После старта на Софийской площади колонна двинулась по улицам столицы в направлении парка Муромец. Там состоялись традиционные конкурсы и мероприятия для взрослых и маленьких велосипедистов.

В связи со Всеукраинским велоднем движение автотранспорта в центре Киева ограничивали с 10:30 до 13:30.

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Теги: киев, Велодень
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