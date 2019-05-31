Всеукраинский велодень: в субботу центр Киева частично перекроют

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В субботу, 1 июня, в связи со Всеукраинским велоднем движение автотранспорта в центре Киева ограничат. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мероприятия будут проходить на Софийской площади.

Движение транспорта полностью ограничат на участках:

- с 10:30 до 13:00 – Почтовая площадь – Владимирский спуск – Европейская площадь – улица Крещатик;

- с 10:30 до 12:00 – Софийская площадь – улица Владимирская – улица Большая Житомирская – Михайловская площадь – Софийская площадь – улица Михайловская – Майдан Независимости – улица Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь.

Объезд будет организован по Вознесенскому спуску в направлении Подола; по улице Ярославов Вал, улице Бульварно-Кудрявской в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

Кроме того, ограничат движение без полного перекрытия с 11:20 до 13:30 и выделят правую полосу для велосипедистов по маршруту: Почтовая площадь – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост – улица Трухановская – парк "Муромец" (финиш).

Объезд – по улице Электриков.

"Всеукраинский велодень в Киеве – главный праздник велосипедистов. Как отмечают организаторы, тысячи велосипедистов, независимо от возраста и стиля катания, в этот день проедут по центральным улицам городов и поселков Украины, для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и взаимопониманию с водителями на дорогах", - сообщают в КГГА.

Ранее сегодня сообщалось, что на несколько дней в Киеве ограничат движение по Южному мосту.