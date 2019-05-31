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31.05.2019, 10:40

В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту

В Киеве частично ограничат движение на Южном мосту - Фото
Фото: depositphotos.com

С 31 мая до 4 июня в связи с ремонтом будет ограничено движение на Южном мосту

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мосту. Об этом сообщает КГГА на сайте.

С 31 мая до 4 июня в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - пишет пресс-служба КГГА.

Вчера стало известно, что в Киеве могут переименовать шесть улиц.

С 29 мая в столичном метрополитене начали отключать автоматы по продаже пластиковых жетонов, но их все еще можно купить в кассах. 6 февраля в Киеве заработала система единого электронного билета. Купить его можно на десяти станциях метро. 

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Теги: транспорт, киев, южный мост
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