В метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов

Киевский метрополитен (фото - пресс-служба)

С сегодняшнего дня, 29 мая, в столичном метрополитене начали отключать автоматы по продаже пластиковых жетонов. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.

"До #безжетонов осталось 155 дней и наша техника отправляется на более чем заслуженный отдых", - сказано в сообщении.

Надпись на неработающих автоматах гласит: "Я старый и больше не работаю". При этом жетоны все еще можно купить в кассах столичной подземки.

6 февраля 2019 года в Киеве заработала система единого электронного билета. Купить его можно на 10 станциях КП Киевский метрополитен. Также покупку можно осуществить в одном из 305 Т-киосков, расположенных неподалеку остановок общественного транспорта.

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