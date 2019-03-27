Где в Киеве купить единый билет для проезда в транспорте: видео

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Единым электронным билетом можно пользоваться в метро, троллейбусах, автобусах, трамваях, городской электричке

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Купить единый электронный билет для проезда в наземном и подземном общественном транспорте Киева можно на 10 станциях КП Киевский метрополитен. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Facebook

"Купить электронный билет можно на 10 станциях КП Киевский метрополитен: Крещатик, Театральная, Майдан Независимости, Академгородок, Лесная, Арсенальная, Теремок, Выдубичи, Сырец и Почайна", - сказано в сообщении.

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Также покупку можно осуществить в одном из 305 Т-киосков, расположенных неподалеку остановок общественного транспорта. 

Пополнить транспортную карту или приобрести разовый QR-код можно через платежные терминалы Easy pay, Ibox или 2clik. 

Единым электронным билетом можно пользоваться в наземном и подземном транспорте Киева: в метро, троллейбусах, автобусах, трамваях, городской электричке.

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Теги: е-билет, транспорт, киев, метро, видео, билет, т-киоск
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