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30.05.2019, 12:25

В Киеве хотят переименовать еще шесть улиц: список

В Киеве хотят переименовать еще шесть улиц: список - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Вопрос о переименовании сегодня согласовала депутаты горсовета на заседании постоянной комиссии

В Киеве могут переименовать еще шесть улиц, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Переименовать могут улицу Димитрова в Деснянском районе, на улицу Никифора Дровняка; улицу Выборжская (Соломенский район) – на улицу Олексы Тихого; улицу Панельную (Днепровский район) – на улицу Андрея Аболмасова; улицу Российскую (Дарницкий район) – на улицу Юрия Литвинского; улицу Подвойского (Шевченсковский район) – на улицу Юрия Глушка; улицу Ивана Шевцова (Шевченковский район) – на улицу Василия Макуха.

Вопрос о переименовании сегодня согласовала депутаты горсовета на заседании постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационный политики.

Все переименования прошли общественное обсуждение на веб-портале территориальной общий в специальной рубрике "Е-Місто".

Переименования еще должен утвердить горсовет на пленарном заседании.

29 мая сообщалось, что в столичном метрополитене начали отключать автоматы по продаже пластиковых жетонов.

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Теги: киев, переименование улиц
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