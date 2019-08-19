Британец-рекордсмен разогнался на велосипеде до 280 км/час: видео

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Нил Кемпбелл работает архитектором и заявляет, что на достигнутом останавливаться не собирается

Спортсмен Нил Кемпбелл из Великобритании установил новый рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись до 280 км/час. Об этом сообщает Sky News.

Рекорд был установлен на аэродроме Элвингтон в Северном Йоркшире Великобритании. Кемпбелл двигался за авто "Porsche Cayenne", тормозив при помощи парашюта. 

Впервые за 24 года человек разогнался до такой скорости. Предыдущий рекордсмен американец Денис Мюллер-Коренеку разогнался в штате Юта до 268 км/час. 

Велосипед архитектора стоит примерно 457 000 гривень. 

Ник Кемпбелл заявляет, что не собирается останавливаться на достигнутом. 

Архитектор хочет побить все рекорды, а потому он собирается лететь в США, потому что трассы в Элвингтоне не хватит для разгона.

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Теги: велосипед, мировой рекорд, ник кемпбелл
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