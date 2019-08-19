Британец-рекордсмен разогнался на велосипеде до 280 км/час: видео

Спортсмен Нил Кемпбелл из Великобритании установил новый рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись до 280 км/час. Об этом сообщает Sky News.

Рекорд был установлен на аэродроме Элвингтон в Северном Йоркшире Великобритании. Кемпбелл двигался за авто "Porsche Cayenne", тормозив при помощи парашюта.

Впервые за 24 года человек разогнался до такой скорости. Предыдущий рекордсмен американец Денис Мюллер-Коренеку разогнался в штате Юта до 268 км/час.

Велосипед архитектора стоит примерно 457 000 гривень.

Ник Кемпбелл заявляет, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Архитектор хочет побить все рекорды, а потому он собирается лететь в США, потому что трассы в Элвингтоне не хватит для разгона.

В сентябре 2018 года на Берлинском марафоне был установлен новый мировой рекорд.

В августе 2018 года 57 парашютисток установили мировой рекорд под Харьковом: видео.

Смотрите также: 89-летняя американка покорила самую высокую гору Африки: видео