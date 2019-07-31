89-летняя американка покорила самую высокую гору Африки: видео

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Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд

89-летняя американка Энн Лоримор покорила самую высокую гору Африки – Килиманджаро. Об этом сообщает Голос Америки.

Лоримор стала самым пожилым человеком в мире, которому удалось подняться на Килиманджаро.

"Был момент, который меня очень встревожил, я упала еще в начале подъема. И у меня началась такая сильная боль в боку, что мне сложно было дышать", - сказала Лоримор.

Это не помешало ей установить мировой рекорд.

14 мая 2018 года группа из трех украинских альпинистов поднялась на гору Эверест. В состав группы вошли: львовянин Роман Городечный, днепрянин Дмитрий Семеренко и лидер группы - Тарас Поздний.

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Теги: видео, мировой рекорд, Килиманджаро, Энн Лоримор
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